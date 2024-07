Geht da was? Lucy Hale ist mit Rob Lowes Sohn unterwegs!

Sind die zwei etwa ein Paar? Schon länger kursieren Gerüchte, dass zwischen Lucy Hale (35) und dem Sohn von Rob Lowe (60), John Owen Lowe, mehr ist als nur Freundschaft. Beim Mittagessen in Los Angeles werden die zwei nun miteinander abgelichtet. Auf den Fotos spazieren die Schauspielerin und der Promi-Spross die sonnigen Straßen der kalifornischen Stadt in lässigen Looks entlang. Zum Abschied lassen es sich die zwei auch nicht nehmen, eine kleine Zärtlichkeit auszutauschen: John drückt Lucy einen liebevollen Kuss auf die Wange.

Das erste Mal, dass die Pretty Little Liars-Darstellerin mit dem Autor in Verbindung gebracht wurde, war im April dieses Jahres. Zu diesem Zeitpunkt teilte John auf Instagram einen Beitrag, in dem er seine langjährige Nüchternheit feierte. "Sechs Jahre ist es her, dass ich das letzte Mal einen Schluck Alkohol getrunken habe", schrieb er. Lucy kommentierte den Post mit: "Das ist großartig. Du bist großartig. Ein heller und leuchtender Mensch." Am Ende ihrer lieben Worte fügte der Serienstar noch ein Herz hinzu.

Ob ihre vergangenen Probleme mit Alkohol sie zusammengebracht haben? Auch Lucy hatte einst mit einer Alkoholsucht zu kämpfen und geht damit mittlerweile auch ganz offen um. Dass sie seit zwei Jahren trocken ist, scheint die 35-Jährige mächtig stolz zu stimmen. "Das ist immer noch das größte Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe", erklärte sie Anfang des Jahres ebenfalls auf Instagram und fügte noch hinzu: "Ich bin so dankbar für ein weiteres Jahr voller Wachstum, Wachstumsschmerzen, Erfahrungen, Freuden und Selbsterkenntnis."

GAC / MEGA Lucy Hale und John Owen Lowe in Los Angeles

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

