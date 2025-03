"Nicht gut durchdacht": Lucy Hale lässt Tattoos weglasern

Lucy Hale (35) hat offenbart, dass sie aktuell mehrere ihrer Tattoos entfernen lasse. In der aktuellen Folge des Podcasts "Not Skinny but Not Fat" sprach die Schauspielerin über ihre Entscheidung, sich von einem Teil ihrer Tätowierungen zu trennen. "Es ist schon sehr aufwendig, sie für die Schauspielerei zu verdecken, und viele meiner Charaktere haben keine Tattoos", erklärte die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin im Gespräch mit Host Amanda Hirsch. Außerdem habe sie sich in den letzten Jahren sehr verändert, und einige der Tattoos würden nicht mehr zu ihr passen. "Es ist irgendwie traurig, weil Tattoos eine Geschichte erzählen", fügte Lucy hinzu. Dennoch seien einige ihrer Tattoos "nicht besonders durchdacht" gewesen.

Die Schauspielerin verriet, dass sie früher einmal 22 Tattoos gehabt habe und sich nun inmitten des Prozesses befinde, einige davon entfernen zu lassen. Besonders bedeutsame Tattoos wie eines in der Handschrift ihrer Großmutter oder eines, das sie gemeinsam mit dem Cast von "Pretty Little Liars" gestochen hat, wolle sie behalten. Auch ein Partner-Tattoo mit ihrer Schwester Maggie Clarke werde bleiben: Die beiden haben sich den Schriftzug "I love you" stechen lassen. Hingegen werde eine gemeinsame Sonnentätowierung, die die Schwestern einst als Hommage an ihre verstorbene Großmutter gestochen hatten, entfernt.

Tätowierungen hatten für Lucy schon immer eine besondere Bedeutung, auch wenn nicht alle ihre Entscheidungen langfristig durchdacht gewesen sind. In einem Interview mit Rue Now von 2017 erzählte sie über ihre enge Verbindung zu ihrer Schwester und die Motivation hinter dem gemeinsamen Sonnentattoo: Es sollte sie immer an ihre Großmutter erinnern. Lucy, die sich bereits in jungen Jahren zur Schauspielerei hingezogen fühlte, war schon damals bekannt für ihre Vorliebe für kleine, symbolische Tattoos. Nun scheint die Veränderung ihrer Körperkunst gleichzeitig den Wandel in ihrem Leben und ihrer Persönlichkeit widerzuspiegeln.

Getty Images Ashley Benson, Troian Bellisario, Shay Mitchell und Lucy Hale, "Pretty Little Liars"-Stars

Getty Images Lucy Hale, Serienstar

