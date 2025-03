Lucy Hale wollte damals die Hannah-Montana-Rolle ergattern

Lucy Hale (35), bekannt aus der Serie Pretty Little Liars, hat in einem Interview mit Buzzfeed verraten, dass sie einst für die Hauptrolle in "Hannah Montana" vorgesprochen hat – jene Rolle, die Miley Cyrus (32) über Nacht zum Star machte. Damals, mit 14 Jahren und noch in Tennessee lebend, nahm Lucy an einem Casting teil, das sie nachhaltig prägte. Dort präsentierte sie ein aufgenommenes Vorsprechen, bevor Jahre später Miley für die Rolle besetzt wurde. "Das war das Vorsprechen, das mich dazu brachte, Schauspielerin werden zu wollen", erklärte der Hollywood-Star rückblickend. Trotz der erhaltenen Absage blieb ihr die Erfahrung positiv in Erinnerung.

Die Schauspielerin sprach auch über andere bekannte Projekte, für die sie erfolglos vorgesprochen hatte, darunter Filme wie "Pitch Perfect" und "Hairspray". Dennoch fand Lucy ihren Weg ins Schauspielbusiness und landete ihre erste kleine Rolle in der Nickelodeon-Serie "Drake und Josh". Ihr Auftritt dort beschränkte sich auf einen einzigen Satz, aber für sie ein kleiner Meilenstein: "Drake fragte meinen Charakter, was mein Name sei, und ich sagte 'Hazel', woraufhin er antwortete 'Wie die Nuss?'. Und das war’s!" Sie bezeichnete diesen Start in die Schauspielwelt scherzhaft als "bahnbrechend". Jahre später gelang ihr der Durchbruch in "Pretty Little Liars", was sie bis heute in Kontakt mit der ehemaligen Besetzung hält.

Miley Cyrus hingegen übernahm 2006 die ikonische Rolle der Hannah Montana und wurde mit der Serie zu einem der bekanntesten Teenie-Stars der 2000er-Jahre. Ihr Doppelleben als gewöhnliche Schülerin Miley Stewart und berühmte Sängerin Hannah Montana begeisterte weltweit Millionen von Fans. Für Miley markierte "Hannah Montana" den Beginn einer erfolgreichen Karriere als Sängerin und Schauspielerin, die bis heute anhält.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucy Hale, Serienstar

Anzeige Anzeige

ActionPress Miley Cyrus als Hannah Montana

Anzeige Anzeige