Mrs. Right im Netz oder auf einer Dating-App zu suchen – das würde Daniel nie tun. "Heutzutage wischt man einfach nach links und nach rechts, aber so lernt man ja keine Leute kennen. So lernt man höchstens einen Repräsentanten in der digitalen Welt kennen, aber das ist ja nichts Echtes", verriet der 32-Jährige im Promiflash-Interview. Das außergewöhnliche Kennenlernen bei dem Kuppelformat findet der Immobilienmakler dennoch durchaus realistisch: "Hier bei 'Der Bachelor' – das ist etwas Echtes. Der Rahmen ist natürlich sehr anders als im normalen Leben."