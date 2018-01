Was für eine Vorzeige-Patchworkfamilie! Bei Jennifer Lopez (48) und ihrem Lebensgefährten Alex Rodriguez (42) wird es langsam richtig ernst, erst neulich wurden Gerüchte laut , dass bei den beiden bald die Hochzeitsglocken läuten könnten. Dass sich anscheinend auch ihre Kids aus früheren Beziehungen gut verstehen, hat die Lopez-Rodriguez-Family am Freitag bei einem gemeinsamen Ausflug ins Stadion bewiesen!

Zu sechst schauten sie sich das Top-Basketballspiel zwischen den Teams "Los Angeles Lakers" und "Charlotte Hornets" in L.A an. Auf Instagram teilte J.Lo dazu ein Selfie von sich, Alex und dem Nachwuchs, wie sie lächelnd in die Kamera blicken. Besonders süß: Ihr Spross Emme und Alex' Ella legen sogar die Arme umeinander. Den Schnappschuss kommentierte die "Jenny from the Block"-Interpretin mit den Worten "Großartige Zeit beim Spiel der Lakers mit den Kiddies gestern Abend!!" Laut Us Weekly wurden die Nachkommen, während Mama und Papa fleißig mitfieberten, zwischendurch immer wieder beim gemeinsamen Posieren für familiäre Handypics gesichtet.