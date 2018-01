Fly away zu Wolke sieben! Lenny Kravitz (53) hat es endlich mal wieder erwischt! Nach der gescheiterten Ehe mit Lisa Bonet (50), aus der die gemeinsame Tochter Zoe Kravitz (29) hervorging und einer geplatzten Verlobung mit Nicole Kidman (50) gibt es jetzt wieder eine Dame an der Seite des Rockmusikers. Dieses dunkelhaarige Model hat dem Sänger offenbar den Kopf verdreht!

Pascal Le Segretain/Getty Images for Victoria's Secret

Sie heißt Barbara Fialho (30), kommt aus Brasilien und ist unter anderem für Victoria's Secret auf dem Laufsteg zu sehen! Wie das Online-Portal TMZ berichtet, wurden die beiden Turteltauben bei einem Sonntagsspaziergang in Miami gesichtet. Ganz verliebt und turtelnd machten sie sich auf den Weg zum Lunch mit Freunden. Die 23 Jahre Altersunterschied scheinen die beiden nicht zu stören. Ob das Lennys Tochter Zoe auch so sieht? Immerhin ist die Neue an der Seite ihres berühmten Papas gerade mal ein Jahr älter als sie selbst.