Gewusst? So lang geht Lenny Kravitz als Single durchs Leben

Lenny Kravitz (60), der für Hits wie "Fly Away" und "Are You Gonna Go My Way" bekannt ist, offenbart in einem Interview mit Times, dass er seit über zehn Jahren Single ist – und das ganz bewusst. Der Rocker erklärt, dass er mit dem Alleinsein kein Problem habe und sich an seiner aktuellen Lebenssituation erfreue. "Es gibt nichts Besseres als eine echte Verbindung… Aber im Moment geht es mir gut, wo ich bin", so Lenny. Obwohl er grundsätzlich offen für eine neue Liebe sei, scheint er keinen Druck zu verspüren. Damit bleibt er auch weiterhin einer der begehrtesten Junggesellen der Musikszene.

Lenny war in der Vergangenheit kein Unbekannter in der Welt der großen Romanzen. Mit Lisa Bonet (57), der Mutter seiner Tochter Zoë Kravitz (36), war er vier Jahre lang verheiratet. Nach der Trennung 1991 folgten prominente Beziehungen, darunter sechs Jahre mit der französischen Sängerin Vanessa Paradis (52). Im neuen Jahrtausend begannen Liebschaften mit Supermodel Adriana Lima (43), mit der er sich sogar verlobte, und mit Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (57).

Seine Tochter Zoë, selbst eine etablierte Schauspielerin und Sängerin, kommentierte das Beziehungsleben ihres berühmten Vaters kürzlich auf humorvolle Weise. Beim Erhalt seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame im Jahr 2023 scherzte sie: "Deine längste Beziehung ist wohl die zu Netzhemden – und sie scheint gut zu funktionieren." Dieses lockere Familienverhältnis zeigt, dass der Rockstar trotz langer Single-Phase nicht allein ist: Die Familie bleibt für Lenny ein zentraler Anker. In Interviews betonte er immer wieder, wie sehr er seine Rolle als Vater schätze und welchen Stellenwert sie in seinem Leben einnehme.

Getty Images Lenny Kravitz, Schauspieler

Getty Images Lenny und Zoë Kravitz im August 2024

