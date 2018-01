Angeblich ist die Lehrerin seit Montag zurück im Schuldienst. Nach der Reise zu den RTL-Dreharbeiten Anfang 2016 hatte die Landesschulbehörde wegen eines "unrichtigen Gesundheitszeugnisses" ein Disziplinarverfahren gestartet und Viktoria deshalb suspendiert. Ende Dezember gelang ihr in den Verhandlungen endlich ein Teilerfolg. Sie soll bis zur endgültigen Entscheidung über den Fall ihr volles Gehalt bekommen. Aus diesem Grund versetzte die Schulbehörde die Pädagogin wieder in den Dienst. An einer "nicht näher bekannten Schule im Heidekreis" ist sie nun als Lehrerin tätig, erklärte eine Sprecherin gegenüber der Bild. Rechtsanwalt Andreas Hebestreit bestätigte ebenfalls: "Es ist zutreffend, dass Frau Volk vorläufig wieder in den Schuldienst integriert wird." Sie selbst möchte sich bisher nicht zu den News äußern.