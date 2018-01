Doch ganz so leicht fiel es auch der 59-Jährigen nicht, zu ihren grauen Haaren zu stehen. Einige ihrer Freunde wollten ihr das Ganze sogar ausreden. "Die meisten haben mir davon abgeraten, aber ich mache immer, was ich will", erzählte das RTL-Gesicht in einem Bunte-Interview. Ihren Freund, Frank Spothelfer, hat ihr mutiges Makeover hingegen nie gestört. Er stand von vornherein hinter dem Beauty-Statement seiner Liebsten.