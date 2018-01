Bedenken habe Kelly deswegen keine. Immerhin hätte auch sie sich prächtig entwickelt – und das, obwohl sich ihre Mutter nicht gescheut hätte, ihr ab und an den Hintern zu versohlen. Dass sie nach diesem Statement ordentlich Kritik erwarten wird, ist der Powerfrau durchaus bewusst: "Das ist ein heikles Thema, wenn man in der Öffentlichkeit steht." Was haltet ihr von der Einstellung der Sängerin? Stimmt ab!