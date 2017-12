Was für ein Comeback! Dieses Jahr hätte für Kelly Clarkson (35) nicht besser laufen können: Nach der Geburt ihres Sohnes Remington im April 2016 gönnte sich die Sängerin eine kleine Auszeit vom Medienrummel. Im September meldete sie sich dann endlich mit neuer Musik zurück! Jetzt ein weiterer Knaller in Kellys Karriere: Sie performt auf dem Super Bowl 2018!

Doch nicht alle werden in den Genuss von Kellys Gesangskünsten kommen. Die ehemalige American Idol-Siegerin wird gleich zwei Auftritte hinlegen, wie USA Today berichtet. Kelly wird den Gästen auf einer Pre-Party vor dem großen Spiel und in einem Klub im Stadium einheizen. Allerdings sind ihre Konzerte nur für VIP-Ticketinhaber. Die Perfomances der "Love So Soft"-Interpretin gehören zu exklusiven Super Bowl-Paketen, die zwischen 6.300 Dollar und 13.500 Dollar kosten. Aber auch Zuschauer ohne diese Premium-Karten müssen nicht auf Stars verzichten. Neben Jennifer Lopez (48), Gwen Stefani (48) und der Dave Matthews Band treten noch andere Musiker bei verschiedenen Partys während des Super Bowls auf – auch für Zuschauer ohne Tickets für das Spiel.