Kylie Jenner (20) kommt NICHT mit ihren Schwangerschaftspfunden klar! Seit Monaten ranken sich Babygerüchte um den Reality-TV-Star. Angeblich kommt das erste Kind der Kosmetikunternehmerin im Februar zur Welt. Ein Familien-Insider will nun wissen, dass die kleine Schwester von Kim Kardashian (37) mittlerweile 30 Kilogramm mehr auf die Waage bringt. Gegenüber Radar Online erklärte er jetzt, wie sehr Kylie unter ihrer Gewichtszunahme leidet: "Kylie isst nonstop und hat fürchterlich zugenommen. Sie hält sich für extrem übergewichtig. Obwohl ihre Familie sie ständig versucht zu beruhigen, kann sie es nicht erwarten, mit der Schwangerschaft durch zu sein." Angeblich ist die Beauty so unzufrieden, dass sie sich nur noch in XXL-Klamotten hüllt.