Meint sie das wirklich ernst? Seit gestern ist bekannt, dass das erste Transgender-Model das Cover des deutschen Playboys zieren wird. In der Februarausgabe wird Giuliana Farfalla (21) auf einigen Seiten des Erotikmagazins zu sehen sein. Doch das erfolgreiche Playmate Ramona Bernhard (29) findet diesen Wandel gar nicht gut und ätzt gegen die Zeitschrift!

Auf Facebook ließ die 29-Jährige ihren Dampf ab: "Wahnsinn! Ich bin schockiert! Jetzt ist der Playboy echt langsam eklig. Ich dachte, es ist ein Magazin für Männer mit ästhetischen Frauen. Jetzt ist es eine Plattform für Transgender." Und die Münchnerin geht noch weiter und schlägt dem Blatt sogar vor, sich gleich umzubenennen. "Wieso kein neuer Name für das Magazin? Zum Beispiel Transiboy?", stellte sie in den Raum und postete ein abgeändertes Bild mit dem neuen Titel bei Instagram. Was wohl das aktuelle Covergirl zu diesen Aussagen zu sagen hat?