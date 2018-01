Oje, guter Smalltalk geht aber anders! Daniel Völz hatte diesen Mittwoch seinen ersten Einsatz als Rosenverteiler bei Der Bachelor . Aber wird er der Aufgabe auch gerecht? Statt Charme zu versprühen und die 22 Kandidatinnen mit Flirtspielereien um den Finger zu wickeln, glänzte der Nachfolger von Vorjahres-Junggeselle Sebastian Pannek (31) vor allem mit einem Talent: Fettnäpfchenwetthüpfen. In der ersten Folge jagte ein Gesprächs-Fail den nächsten!

Den größten Fauxpas leistete sich Daniel wohl bei Rosenanwärterin Janina . Sie war die erste Lady, mit der sich der 32-Jährige nach dem Kennenlernen für ein privates Gespräch von den anderen zurückzog. Bei der Unterhaltung nannte er sie jedoch Lina! Immerhin entschuldigte er sich dafür, sie nicht von der Limousine zur Tür geleitet zu haben: "Ich war einfach so aufgeregt, schließlich warst du die erste Frau, die ich heute kennengelernt habe." Das Problem dabei: Janina war gar nicht die erste Teilnehmerin, die aus der Limousine gestiegen war, sondern Konkurrentin Lina ! Eine peinliche Verwechslung, die Janina dann aufklärte.

Auch seine Komplimente waren zum Teil seltsam. Er verglich eine liebeshungrige Dame mit seiner Hündin: "Du bist genauso hübsch wie Bella." Eine andere Kandidatin weckte in ihm Assoziationen an ein Familienmitglied: "Sie ist eine Powerfrau. Erinnert mich an meine Oma." Wie fandet ihr die Flirt- und Smalltalk-Qualitäten des neuen Bachelors? Stimmt ab!