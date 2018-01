Flattern bei diesen beiden Hollywood-Stars etwa schon länger Schmetterlinge im Bauch? Jennifer Garner (45) und Josh Duhamel (45) sollen sich laut einem Insider bei der Arbeit zu ihrem neuen Film "Love, Simon" verliebt haben. Jennifers Ex Ben Affleck (45) gefällt das offenbar gar nicht!

"Während der Dreharbeiten wurde viel über eine angebliche Beziehung spekuliert. Zwischen den Schauspielern herrscht eine großartige Chemie" , verriet ein Bekannter von Ben dem Magazin HollywoodLife.com . Jens verflossenem Ehemann soll es gar nicht gefallen, dass die Mutter seiner drei Kinder wieder Dates hat. Er sei sehr eifersüchtig und finde es nicht okay, wenn sich die brünette Beauty auf einen neuen Partner einlässt – er hingegen dürfe sich natürlich umschauen und eine Beziehung eingehen.

Dieses Recht nimmt Ben sich auch heraus – schon seit dem vergangenen Sommer turtelt der "Armageddon"-Darsteller mit seiner Herzdame Lindsay Shookus (37). Mit der TV-Produzentin lebt er sogar bereits in einem Apartment in New York.