So viel Kohle? Neben den Kandidaten , die in den Dschungel ziehen, interessiert die Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! -Zuschauer vor allem eins: Wie hoch sind die Gagen der Reality-Kandidaten! Eine Summe wurde bereits vor Show-Start aufgedeckt: 100.000 Euro gehen an...

Während der deutschen TV-Landschaft Natascha Ochsenknecht (53), David Friedrich (28) und Daniele Negroni (22) bekannte Namen sind, flimmert Schlagersängerin Tina York (63) weniger über die Mattscheiben der Nation – bis jetzt. Denn nun zieht die "Wir lassen uns das Singen nicht verbieten"-Interpretin in den australischen Busch und lässt sich ihre Teilnahme an dem Abenteuer in Down Under auch ordentlich honorieren. Sage und schreibe 100.000 Euro bekommt die Musikerin für ihren Survivaltrip ins Trash-Camp. Damit zählt Tina zu den Topverdienern der Dschungelcamp-Geschichte.