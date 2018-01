Was für ein rundum gelungener Geburtstag! Nina Dobrev (29) wurde am 9. Januar 29 Jahre alt und das musste gefeiert werden. Zuerst erlebte die Ex-Vampire Diaries-Schauspielerin eine tolle Überraschung ihrer Tanzgruppe: Es gab eine lustige Choreografie und natürlich Sekt zum Anstoßen. Abends ging die Sause mit einer Gruppe guter Freunde dann in einem Club weiter – mit dabei natürlich Ninas BFFs: Die aus Gossip Girl bekannte Jessica Szohr (32) und das Tanz-Geschwisterpaar Derek (32) und Julianne Hough (29).