Die Kelly Family wurde nicht von harten Schicksalsschlägen verschont. Im November 1982 verloren die Gesangsgeschwister ihre geliebte Mutter Barbara-Ann (✝36) an den Krebs. Nur sieben Jahre später folgte für die Musikliebhaber der nächste Schock: Ihr Vater Dan (✝71) erlitt einen schweren Schlaganfall! Ein traumatisierendes Erlebnis für die Kelly Kids, wie Jimmy (46) in der RTL-Show "40 Jahre Kelly Family" verriet: “Wir hatten keine Ahnung, was ein Schlaganfall ist. Und wir haben Riesenangst gehabt. Wir dachten, er muss jetzt auch sterben!”



