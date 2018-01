Rosen vor dem Abflug! Seit Kurzem stehen die diesjährigen Dschungel-Kandidaten endlich fest. Eine von ihnen: Jenny Frankhauser (25). Das Social-Media-Sternchen trat gestern die Reise in den australischen Busch an und wurde am Frankfurter Flughafen von einem bekannten Muskelmann überrascht. Jesse Fischer hatte auf die Sängerin mit Blumen gewartet, um sich von ihr zu verabschieden. Im Promiflash-Interview erklärte Jenny, wie die zwei zueinander stehen würden: "Er war öfter in dem Bistro meiner Mama und ja, wir sind gut befreundet." Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.