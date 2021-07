Auch für internationale Filmgrößen läuft nicht immer alles nach Plan! Erst Anfang des Jahres zeigte Armie Hammer (34), wie schnell man als gefeierter Schauspieler plötzlich wieder arbeitslos werden kann. Nach Kannibalismus- und Missbrauchsvorwürfen verlor der zweifache Vater all seine Engagements. Damit ist der "Call Me by Your Name"-Darsteller allerdings längst nicht der Einzige. Welche Hollywoodstars ebenfalls nach einem Skandal gefeuert wurde, erfahrt ihr im Video.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de