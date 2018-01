Dabei rutschte die Sängerin schon während ihres abschließenden Auftritts mit einer spektakulären Wassershow ab und ging dabei baden. Zu ihrem Song "Achterbahn" hatte sich die Blondine etwas ganz Besonderes einfallen lassen. In den Boden war ein Becken voller Wasser eingelassen, in dem sie und ihre Crew den Zuschauern eine fantastische Tanzeinlage boten. Nachdem Helene bereits ausrutschte als sie in das Nass stieg, tauchte sie am Ende der Show erneut für einen kurzen Moment ab.