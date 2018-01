Ein Flirt mit Seltenheitswert! Deutschlands beliebteste Schlagersängerin Helene Fischer (33) trat am Samstagabend in der ARD-Show "Schlager Champions" auf. Die Live-Sendung moderierte ihr Liebster und Seelenverwandter Florian Silbereisen (36). Und zwischen den beiden Musikern kam es zu einer süßen Bühnenturtelei.

Aber damit nicht genug. Denn nachdem Helene ihre Weste ausgezogen hatte, legte Florian seiner Liebsten einen Umhang an und konnte sich dabei einen Witz nicht verkneifen. "Ich ziehe dich jetzt an, das mache ich auch nicht allzu oft." Und auch dem setzte die gebürtige Russin noch eines drauf: "Er ist in allem so begabt, Leute, das kann ich euch sagen." Das Publikum brach in noch lauteres Gelächter aus.