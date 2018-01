Krank ins Dschungelcamp? Jennifer Frankhauser (25) hat gerade erst australischen Boden betreten, da muss sie schon in medizinische Behandlung. Der Grund: Die Stimme des Social-Media-Sternchens hat versagt. Deshalb trifft sie jetzt den beliebten Campsanitäter Dr. Bob (67) vor allen anderen Promis. Wie schlimm es um ihre Kehle steht, beweist sie ihren Fans mit einem Kräch­z-Clip in ihrer Instagram-Story. Was ihr Dr. Bob verordnet, erklärt sie kurze Zeit später in einem Insta-Post: "Ich habe Medikamente bekommen und eigentlich absolutes Sprechverbot! Nicht mal flüstern soll ich. Für mich als Quatschkopf schon die erste Herausforderung!"