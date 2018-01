Erinnert ihr euch noch an Schwiegertochter gesucht-Susanne? Die Frohnatur suchte 2010 in der Kuppelshow das große Glück und kämpfte neben Karen um das Herz von Howard Carpendale-Double Mario – jedoch leider vergeblich! Ein Jahr später buhlten dann zwei liebeswillige Junggesellen um das Herz von Susanne. Aber was wurde eigentlich aus der Beziehung mit ihrem damaligen Auserwählten Andi? Promiflash traf Susanne in Dortmund und sprach mit ihr über die Zeit nach der TV-Liebessuche!