"Mich hält dann auch kein Dinosaurier mehr ab. Ich komm ins Camp, wenn ich das will", sagte Iris gegenüber Promiflash, kurz bevor es nach Australien ging. Geht Iris schon jetzt vom Mega-Zickenkrieg im Busch aus? Immerhin dominierte der Streit zwischen Jenny und Halbschwester Daniela Katzenberger (31) in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen. Am 19. Januar können sich die Zuschauer das Spektakel live im Fernsehen anschauen. Die Fans freuen sich schon jetzt auf Jennys Storys am Lagerfeuer.