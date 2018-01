So viel Harmonie gab es vor dem Einzug ins Dschungelcamp wohl noch nie! Die Promis, die ab Freitag ihre Luxusbetten gegen Pritschen tauschen, scheinen sich schon vor dem Abflug nach Australien in einer Sache ziemlich einig zu sein. Promiflash fragt die baldigen Buschbewohner, auf welchen Mitcamper sie sich am meisten freuen. Die Antwort ist dabei immer gleich: Natascha Ochsenknecht (53) hat schon jetzt einen Stein im Brett ihrer Kollegen!