Der Countdown läuft: Am 19. Januar wagen sich die Stars und Sternchen wieder in den australischen Dschungel. Neben Natascha Ochsenknecht (53) und Jennifer Frankhauser (25) belegen auch Daniele Negroni (22) und David Friedrich (28) ein Feldbett. Ein Influencer oder YouTube-Star war bisher noch nicht dabei. Doch warum eigentlich? Immerhin haben die Netzgrößen Millionen von Fans. Instagram-Star Riccardo Simonetti hat im Promiflash-Interview eine klare Meinung zu diesem Thema: "Ich wüsste gar nicht, welcher Influencer da einziehen soll. Ich habe das Gefühl, die meisten sind dafür gar nicht geeignet und deswegen glaube ich, RTL weiß schon, was es da tut."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de