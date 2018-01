Ein echtes Dream-Team! 50 Cent (42) feierte am 18. Januar die Premiere seines neuen Actionmovies "Criminal Squad" in Los Angeles. Auf dem Red Carpet des Events kam es zu einer weiteren "Uraufführung". Das allererste Mal nahm der Gangsta-Rapper seinen Sohn Sire Jackson mit vor die Fotografenmeute. Besonders süß war nicht nur der verschmuste Kuss, den der Fünfjährige seinem berühmten Papa auf die Wange drückte. Die zwei Männer trugen an diesem besonderen Abend aufeinander abgestimmte, schwarze Anzüge mit Sterndetails.