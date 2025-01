50 Cent nimmt die Kritik an seiner Konzertreihe mit Humor

Rapper 50 Cent (49) sorgte zuletzt eher unfreiwillig für Schlagzeilen, als seine Las-Vegas-Konzertreihe von der Musikkritikerin Jennifer Gay als die "schlechteste Live-Performance" bezeichnet wurde, die sie je gesehen hat. Während eines Auftritts adressierte der "In Da Club"-Star jetzt die Kritik und ging humorvoll auf die Vorwürfe ein, wie Daily Mail berichtete. "Hatte wirklich jemand gedacht, ich würde hier wie Usher (46) auf Rollschuhen auftreten?", witzelte er vor dem Publikum. Die Bloggerin hatte 50 Cent mangelnde Publikumsinteraktion und fehlende Energie vorgeworfen. Laut ihr habe sich die Performance des Rappers insgesamt angefühlt, als hätte er "keine Lust, dort zu sein".

Jennifer hatte in ihrer scharfen Rezension auch die Tonqualität sowie die Bühnengestaltung kritisiert. Die im Hintergrund angebrachten Designelemente verglich sie mit Grafiken, die in kürzester Zeit mithilfe von künstlicher Intelligenz und dem Prompt "90er Hip-Hop-Bilder" generiert werden könnten. Ihre Kritik führte online zu gemischten Reaktionen. Einige Fans sprangen dem Rapper zur Seite und machten eher den Veranstaltungsort für technische Mängel verantwortlich. Viele lobten die Show und berichteten, dass die Menge an dem Abend, an dem sie anwesend waren, begeistert mitgemacht habe. Die inzwischen abgeschlossene Konzertreihe wurde mit einem 15-Millionen-Dollar-Deal vergütet und umfasste insgesamt sechs Shows, darunter ein besonderes Konzert an Silvester.

50 Cent, der sich in den 2000er Jahren als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt etabliert hat, konnte mit Songs wie "Candy Shop" und "21 Questions" riesige Hits feiern. Mit den Auftritten in Las Vegas gelang ihm ein weiterer Meilenstein seiner Karriere. Damit reiht er sich in die Tradition prominenter Stars ein, die bereits in der Glücksspielmetropole auftraten, darunter Adele (36), Britney Spears (43) und Jennifer Lopez (55). Mit seiner charmanten und humorvollen Art, mit Kritik umzugehen, bleibt 50 Cent seinem Ruf treu, auch bei der einen oder anderen Negativschlagzeile einen kühlen Kopf zu bewahren.

Getty Images 50 Cent, Rapper

Getty Images 50 Cent, 2018

