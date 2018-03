Endlich ist es wieder so weit: Das Dschungelcamp startet in eine neue Runde. Während es sich das diesjährige Promi-Trupp am Lagerfeuer bequem macht, dürfen Hanka Rackwitz (48), Alexander Keen (35) und Co. gemütlich vom Fernseher aus zusehen. Aber was machen die Kandidaten von 2017 eigentlich heute? Promiflash wirft einen Blick auf die Karrieren der Ex-Buschbewohner. Eines darf vorab verraten werden: Einer hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.



