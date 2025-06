Diese Ladys schicken "Die Bachelors" in Rosennacht zwei heim

In der dritten Folge von Die Bachelors herrscht Hochspannung, denn die zweite Nacht der Rosen steht an. Eine unerwartete Wendung sorgt zudem für Aufregung: Die Kandidatinnen Seyma und Viviane wechseln das Team und buhlen von nun an statt um Martin Braun um Felix Steins Gunst. Der Rosenkavalier muss aufgrund des Teamwechsels deshalb bei der Entscheidungsnacht gleich zwei Frauen seines Teams nach Hause schicken. Der Berliner Fotograf muss also eine schwere Entscheidung treffen: Am Ende verabschiedet er sich von Louisa und Mareike, die ihre Heimreise antreten.

Die beiden ausgeschiedenen Teilnehmerinnen nehmen ihre Eliminierung mit gemischten Gefühlen auf. Louisa erklärt im Einzelinterview: "Ich hätte mir gewünscht, dass ich die Chance bekomme, dass wir uns kennenlernen – aber wenn er das so nicht gefühlt hat, ist das für mich auch in Ordnung." Auch Mareike zeigt sich nachdenklich und lässt durchblicken, dass ihr der Abschied nicht leichtfiel. "Ich werde heute auf jeden Fall mit gemischten Gefühlen nach Hause gehen. Ich hätte mich gefreut, noch länger hierbleiben zu können", gesteht die Gesundheitstrainerin aus Düsseldorf ehrlich.

Obwohl die Nacht der Rosen in der aktuellen Folge für viel Spannung sorgt, wurde die Episode aus dem regulären TV-Programm genommen. Das gab RTL am Dienstag bekannt. Statt den Liebesabenteuern der Bachelors flimmerte das Promi-Pool-Quiz "Splash!" als Zusammenschnitt über die Bildschirme. Der Sender begründete die überraschende Entscheidung mit "programmlichen Gründen". Der Sendeplatz für "RTL Direkt" blieb hingegen wie gewohnt um 22:15 Uhr bestehen.

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

RTL / Felix Stein Louisa, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL / Felix Stein Mareike, "Die Bachelors"-Kandidatin

