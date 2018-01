Matthias Mangiapane, der mit Jenny zur zweiten Prüfung antreten musste, beschimpfte die Sängerin nach der Sterne-Blamage sogar. "Du bist doch von Kopf bis Fuß blond", warf er ihr an den Kopf und deutete später obendrein an, dass die Lilahaarige nicht alles gegeben habe, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Die 25-Jährige fühlte sich als Verliererin und zeigte sich später im Camp ziemlich down. Der “Hot oder Schrott”-Star wurde nicht müde, zu betonen, dass er ganze zehn Sterne gesammelt habe. Für Jenny eine Tortur, die sie aber geduldig ertrug.