Nach Das Sommerhaus der Stars kommt Dschungelcamp! Matthias Mangiapane (34) ist am Ziel seiner Träume, denn schon lange will er sich der Herausforderung im australischen Busch stellen. Vor dem Abflug verriet er Promiflash: "Ich wollte ja immer in den Dschungel. Also, über fünf Jahren hab ich schon den Wunsch, in den Dschungel zu gehen." Dabei soll es aber nicht bleiben: Der TV-Star hat es auf die Krone abgesehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de