Das Rennen um die Nachfolge von Dschungelkönig Marc Terenzi (39) ist eröffnet! Am Freitag startete endlich die zwölfte Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus. Bereits in der Auftaktfolge mussten die zwölf Prominenten an ihre Ekel-Grenzen gehen: Zur ersten Dschungelprüfung traten nämlich alle Camp-Bewohner an! Wer machte dabei die beste Figur?