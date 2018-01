Schon der Weg in den Urwald war kein Zuckerschlecken! Inzwischen sind alle zwölf Promis ohne ihre Begleiter im Dschungelcamp angekommen. Nach dem anfänglichen Verwöhnprogramm im Luxushotel wurden sie in den frühen Morgenstunden aus dem Tiefschlaf gerissen und mussten sich auf was gefasst machen: Während der Anreise in den australischen Busch hatten die Stars bereits so einige Mutproben zu meistern!

MG RTL D Matthias Mangiapane bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"

Daniela Katzenbergers (31) Halbschwester Jenny Frankhauser (25), Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (34), Ex-Profi-Fußballer Ansgar Brinkmann (48) und Model Tatjana Gsell (46) wurden per Hubschrauber in den Dschungel geflogen – allerdings nicht abgesetzt. Die vier Kandidaten mussten kurzerhand mit einem Fallschirmsprung den Weg ins Camp antreten! Besonders für Jenny war eine harte Probe, sie verdrückte fast ein paar Tränchen. Nach dem Fall in einen See kamen die vier als erste Gruppe im Dschungelcamp an.

MG RTL D Sydney Youngblood, Tina York, Natascha Ochsenknecht und Kattia Vides im sinkenden Kanu

Auch der nächsten Gruppe erging es nicht besser. Ex-Bachelor-Kandidatin Kattia Vides (29), Sängerin Tina York (63), Natascha Ochsenknecht (53) und Musiker Sydney Youngblood (57) mussten in einem wackligen Paddelboot ihre Reise antreten. Doch trocken bleiben sie nicht, denn das Boot kenterte und die Promis waren gezwungen, die restliche Strecke zu schwimmen.

MG RTL D David Friedrich im Dschungelcamp 2018

DSDS-Sänger Daniele Negroni (22), Bachelorette-Sieger David Friedrich (28), GNTM-Transgendermodel Giuliana Farfalla (21) und In aller Freundschaft-Darstellerin Sandra Steffl (47) wurden in der Nähe einer Schlucht aus einem Helikopter verbannt. Zunächst wurden sie in der Dunkelheit über einen schmalen Balken zu einem Plateau geschickt und mussten einen Sprung ins Schwarze wagen. Die Nacht mussten sie mit tierischen Gefährten verbringen. Am nächsten Morgen stellte Sandra fest: "Wir haben mit ungefähr 50 Ratten in einer Höhle übernachtet."

MG RTL D Giuliana Farfalla und David Friedrich in einer Höhle

