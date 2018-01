Liebesgerüchte rund um Yeliz Koc und Sebastian Fobe (32)! In der aktuellen Staffel von Der Bachelor kämpft die schöne Visagistin gerade um das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz. Nach den Dreharbeiten könnte es ihr aber ein anderer Junggeselle ziemlich angetan haben – läuft da wirklich etwas mit Ex-Bachelorette-Boy Sebastian? Dominik Bruntner (24) war mit den vermeintlich Verliebten auf Party-Tour und packt gegenüber Promiflash aus: "Ich habe mir da schon gedacht 'Ja, da könnte etwas gehen'. Aber ich habe nichts beobachten können, was nennenswert wäre. Also alles eher freundschaftlich." Zumindest bisher!