Wird man ihn bald öfter ohne Kappe sehen? Pietro Lombardis (25) Look besticht meist durch einen lässigen Hoodie und einer stylishen Cap. Auch Söhnchen Alessio (2) fällt immer wieder durch seinen coolen Style auf, wie sein Papa gerne mal vom Friseurstuhl teilt . Nun zeigte sich aber Pietro selbst mit einer frischen Frisur!

Der Vollblutpapa präsentierte sich in einem aktuellen Facebook-Post von seiner ganz anderen Seite. Mit frisch frisierten, vollem Haar und etwas ernster Miene posierte der Sänger für seine Community. "Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln", schrieb der 25-Jährige zu dem Pic. Ist die neue Frise ein Zeichen für einen Neuanfang? Seine Fans sind sich nach diesem Schnappschuss aber einig und wollen den "Señorita"-Interpret des Öfteren so sehen: "Mit Haaren finde ich, siehst du besser aus!" oder "Trau dich mal öfters ohne Kappe", waren nur einige der Zusprüche seiner Follower.