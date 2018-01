Wenn das kein tierisch angespannter zweiter Tag im Dschungelcamp war! Seit Freitag kämpfen zwölf abenteuerlustige Stars um die begehrte Dschungelkrone – und mussten bereits jetzt an ihre Ekel- und vor allem auch an ihre Gefühlsgrenzen gehen: Welcher Camper konnte euch im emotionalen Tropenroulette überzeugen?

Für Matthias Mangiapane (34) und Jennifer Frankhauser (25) ging der zweite Morgen im australischen Busch gleich mit einer Prüfung los. Was als harmlose "Wohnungsbesichtigung" anfing, endete im Beef: Während die Blondine in einem kribbeligen Kakerlakenbad vor sich hin winselte, begab sich Kajalkönig Matthias in einer unterirdischen Höhle auf Sternenjagd. Trotz bissiger Pythons und krawallfreudigen Krokodilchen konnte er zehn Sterne einsacken – nur um sie wegen Jennys Zeitmanagement wieder zu verlieren. Matthias war so stinksauer, dass sogar Plaudertasche Jenny die Quasselfreude verging. Aber nicht nur das daraufhin hungerstreikende "Opfer" hatte schwer zu schlucken.