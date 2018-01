Bei der Liveshow "Ich bin ein Star – Holt mir hier raus! Die Stunde danach" sollte Iris schildern, wie sie die Prüfung ihrer Tochter erlebt hatte. Schließlich war auch die 50-Jährige 2013 im Dschungelcamp und kennt die Dynamik am Lagerfeuer daher besonders gut. Mit Tränen in den Augen machte sie deutlich, dass sie von Matthias' Reaktion maßlos enttäuscht gewesen sei: "Ich hab Rotz und Wasser geheult, weil ich mein Kind so leiden sehen musste. Ich konnte jetzt nicht feststellen, dass Jenny irgendwas falsch gemacht hat. Sie ist so ungerecht von dem Matthias behandelt worden. Dass er so auf sie eingeprügelt hat, das hätte nicht sein müssen", schluchzte sie live im Fernsehen.