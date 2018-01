Sein Lächeln bleibt für immer unvergessen! Heath Ledger (✝28) starb heute vor genau zehn Jahren an einer versehentlich eingenommenen Medikamentenüberdosis. Mit nur 28 Jahren war das Leben des Hollywood-Stars am Zenit seiner Karriere viel zu früh vorbei. Doch nicht nur die Filmbranche trauert bis heute um einen unglaublichen Schauspieler – vor allem Heaths Familie brach sein Tod das Herz. Heath hinterließ nicht nur seine Exfreundin Michelle Williams (37), sondern auch noch die gemeinsame, erst zweijährige Tochter Matilda (12). In der Erinnerung seiner Liebsten und seinen Filmen wird der Star jedoch für immer weiterleben!