Heath Ledger litt vor seinem Tod sehr unter großem Ruhm!

Mit seinen Darbietungen in Filmen wie "Dogtown Boys" gelang Heath Ledger (✝28) der große Durchbruch. Der weltweite Erfolg brachte für den verstorbenen Schauspieler offenbar auch viele Schattenseiten mit sich, wie nun sein Freund Samuel Johnson verrät. In der "Will and Woody Show" erinnert sich der australische Schauspieler an eine Situation mit Heath. Bei einem gemeinsamen Spaziergang seien ganze drei Frauen "in Ohnmacht gefallen", als sie den Hollywoodstar sahen. Samuel erinnert sich: "Ich fragte ihn: 'Wie schaffst du das?' Und er sah mich einfach nur mit einer tiefen Traurigkeit in seinen Augen an und sagte: ''Ich schaffe es nicht.'"

Im Jahr 2008 war Heath in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Lower Manhattan verstorben. Als Todesursache war damals der Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente festgestellt worden. Für seine Fans lebt der Australier jedoch auch nach dem tragischen Unglück weiter. Nur fünf Monate nach seinem Ableben wurde der Film "The Dark Knight" veröffentlicht, in dem Heath die Hauptrolle des Jokers spielt.

Für seine herausragende Darbietung in dem DC-Klassiker hatte der Verstorbene im Jahr 2009 eine Auszeichnung erhalten: Postum war dem Australier der Oscar verliehen worden. Den verrückten Bösewicht spielten nach Heath noch zahlreiche weitere Hollywoodstars. Jüngst verkörperte Joaquin Phoenix (49) den Joker. Für seine Leistung wurde er mit dem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet. Während der Preisverleihung richtete der Puerto-Ricaner eine Hommage an seinen Vorgänger. "Ich stehe hier auf den Schultern meines Lieblingsschauspielers Heath Ledger", ehrte er seinen Kollegen.

Getty Images Samuel Johnson, australischer Schauspieler

Getty Images Joaquin Phoenix, Schauspieler

