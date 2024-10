Andrew Garfield erinnert sich an Dreh mit Heath Ledger

Andrew Garfield (41) teilt in einem aktuellen Gespräch im Podcast "Happy Sad Confused" berührende Erinnerungen an den verstorbenen Schauspieler Heath Ledger (✝28). Dabei erzählt er, dass Heath ihm direkt beim ersten Treffen spontan ein Geschenk gemacht habe – eine Sonnenbrille von Ray-Ban. "Ich erinnere mich, dass er diese unglaubliche Ray-Ban-Sonnenbrille trug, und ich sagte: 'Hey, coole Sonnenbrille', und er meinte: 'Oh ja?' Am nächsten Tag lag sie in meiner Garderobe", erinnert sich Andrew und fügt hinzu: "Ich habe noch viele Andenken von ihm."

Die beiden Schauspieler arbeiteten am Film "Das Kabinett des Doktor Parnassus" miteinander. Als der Streifen 2009 erschien, war Heath nicht mehr am Leben. Noch während der Dreharbeiten im Jahr 2008 verstarb er im Alter von 28 Jahren an einer versehentlichen Überdosis – die Rolle an Andrews Seite war seine letzte. Als der Spiderman-Darsteller das erste Mal auf Heath traf, hatte dieser gerade die Dreharbeiten zu seiner ikonischen Rolle als Joker in "The Dark Knight" abgeschlossen. Die Energie nahm er auch zum nächsten Projekt mit: "Er war so frei und wild und irgendwie gefährlich am Set, auf eine Art, die inspirierend und spontan war", erinnert sich Andrew an die gemeinsamen Dreharbeiten, wie People Magazine berichtet.

Einen Rat hat Andrew bis heute von Heath behalten. Vor jedem Dreh habe der Joker-Darsteller gesagt: "Lasst uns ein bisschen Spaß mit dieser Szene haben" – was Andrew dazu brachte, weniger darauf bedacht zu sein, alles perfekt zu machen, und stattdessen mehr den Moment zu genießen. Heath betrachten viele als einen der talentiertesten Schauspieler seiner Generation. Sein unkonventioneller Ansatz und seine Hingabe zur Schauspielerei hinterließen einen bleibenden Eindruck bei Kollegen und Fans. In diesem Jahr wäre er 45 Jahre alt geworden.

Vince Bucci/ Getty Images Heath Ledger, Schauspieler

Getty Images Heath Ledger als Joker in "The Dark Knight"