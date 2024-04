Verstorbener Heath Ledger wäre heute 45 Jahre alt geworden!

Heath Ledger (✝28) feiert heute einen himmlischen Geburtstag! Der Schauspieler wäre nämlich am 4. April 2024 45 Jahre alt geworden. Zu Lebzeiten wirkte er in zahlreichen Streifen mit, die bis heute sein schauspielerisches Talent in Ehren halten. Eines der wohl bemerkenswertesten Werke, in denen er mitgewirkt hatte, stellt das Drama "Brokeback Mountain" dar. Dieses gilt bis heute als einer der bedeutendsten LGBT-Filme des 21. Jahrhunderts. Für seine Darbietung im "Batman"-Film "The Dark Knight" wurde er 2009 postum mit dem Oscar als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet und trat bereits 1992 in der Fernsehserie "Der Traum vom Clown" auf.

Im vergangenen Jahr jährte sich bereits der 15. Todestag des Hollywoodstars. Damals wurde er leblos in seiner Wohnung aufgefunden – und das im Alter von gerade einmal 28 Jahren! Der Grund für sein frühes Ableben soll der Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente gewesen sein. Dies stufte der Gerichtsmediziner zum damaligen Zeitpunkt als Unfall ein.

Nach seinem Tod hinterließ Heath eine zweijährige Tochter: Matilda Ledger (18). Diese entstand aus einer Romanze mit Michelle Williams (43). Mittlerweile ist sein Kind bereits volljährig und feiert im kommenden Oktober seinen 19. Geburtstag. Matildas Mutter und der "Ritter aus Leidenschaft"-Darsteller waren übrigens beide Co-Stars bei "Brokeback Mountain" und hatten 2004 eine Romanze. Rund ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter auf die Welt. Laut Medienberichten sollen Heaths Eltern Sally und Kim Ledger ihrer Enkelin Heaths gesamtes Vermögen im geschätzten Wert von rund 15 Millionen Euro übertragen haben. Bis heute sollen die beiden außerdem eine hervorragende Beziehung zu ihrer Enkeltochter Matilda pflegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heath Ledger als Joker in "The Dark Knight"

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Williams und Heath Ledger 2005

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstest ihr, dass Heath heute 45 Jahre alt geworden wäre? Ja! Ich bin bis heute ein eingefleischter Fan. Nee, ich war mir nicht bewusst, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de