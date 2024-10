Heath Ledger war für Andrew Garfield eine große Inspiration

Andrew Garfield (41) hat verraten, dass Heath Ledger (✝28) den gigantischen Erfolg von "The Dark Knight" schon vor Veröffentlichung geahnt habe. In einem aktuellen Gespräch im Podcast "Happy Sad Confused" erzählt der Schauspieler, dass er Heath kurz nach den Dreharbeiten zu Christopher Nolans (54) Batman-Film getroffen haben. "Er war so selbstgefällig", berichtet Andrew. "Ich fragte ihn: 'Wie ist es gelaufen?' und er sagte nur: 'Ja, es ist wirklich gut.'" Heath sei sehr zuversichtlich gewesen, dass der Film ein großer Erfolg werden würde.

Weiter erinnert Andrew sich, wie Heath sich über ein Titelbild beschwert habe. "Sein Cover auf dem Empire kam heraus und er sagte: 'Oh, die haben ein wirklich schlechtes Foto genommen'", erzählt Andrew. "Ich meinte: 'Machst du Witze? Das sieht unglaublich aus.' Aber er war nicht zufrieden und sagte: 'Die Pose ist völlig falsch, es sieht aus wie eine konventionelle Version dessen, was ein Schauspieler sein sollte. Du wirst sehen.' Und ja, ich habe es gesehen."

Andrew hatte nur kurz die Gelegenheit, mit Heath zusammenzuarbeiten, aber seine Eindrücke sind bis heute lebendig. Er erzählt, dass Heath ein sehr großzügiger Mensch war. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen habe Andrew Heaths coole Tarnfarben-Ray-Ban-Sonnenbrille bewundert. Am nächsten Tag fand er die Sonnenbrille in seiner Garderobe vor. "Er war einfach ein sehr großzügiger, wunderschöner, kreativer Geist", sagt Andrew und fügt hinzu: "Er war so frei, wild, inspirierend und spontan. Vor jeder Szene meinte er: 'Lasst uns Spaß haben." Damals wollte Andrew als junger Schauspieler alles richtig machen, aber heute schätze er den Rat.

Heath starb im Januar 2008 im Alter von nur 28 Jahren, etwa sechs Monate bevor "The Dark Knight" in die Kinos kam. Der Film brach zahlreiche Kassenrekorde und wird bis heute als einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten gefeiert. Heath wurde posthum mit einem Oscar als Bester Nebendarsteller für seine ikonische Darstellung des Jokers ausgezeichnet.

Getty Images Heath Ledger als Joker in "The Dark Knight"

Getty Images Andrew Garfield bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Vince Bucci/ Getty Images Heath Ledger, Schauspieler