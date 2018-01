Sängerin Gabby (28) will es in diesem Jahr allen zeigen! Der Ex-Queensberry-Star sorgte 2014 mit seinem Auftritt im Dschungelcamp für Schlagzeilen. Mit Trash-TV soll jetzt aber endgültig Schluss sein: "Ich habe mich ein bisschen verändert, meine Musikrichtung auch und jetzt sammle ich alles und danach gebe ich wieder Vollgas", erzählte Gabby im Promiflash-Interview. Wie der neue seriöse Weg für die Musikerin genau aussieht, hat sie leider noch nicht ausgeplaudert.