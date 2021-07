Gabby De Almeida Rinne (32) ist wieder in ihrer ursprünglichen Form! Jahrelang war es still um die ehemalige Queensberry-Sängerin. Die frühere Popstars-Gewinnerin hatte sich unter anderem aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich ihrer Tochter anzunähern, von der sie jahrelang getrennt gewesen war. Seit einigen Monaten ist die Musikerin aber wieder als Solokünstlerin zurück – und hat sich auch äußerlich wieder etwas verändert. In den vergangenen zwei Jahren hat Gabby satte zehn Kilo abgenommen. Promiflash verrät sie, wie es dazu kam.

Dass die 32-Jährige in ihrer Karriere-Auszeit das ein oder andere Pfündchen zulegt hatte, sei ihr erst in einer bestimmten Situation so richtig bewusst geworden. "Ich habe meinen Geburtstag mit meiner Ex-Bandkollegin Leo gefeiert und sie hat mir ein Kleid geschenkt und ich habe nicht reingepasst", erinnerte sich Gabby bei der Dr.Sindsen-Fashionshow im Gespräch mit Promiflash. Den festen Plan, wieder richtig "fit zu werden" habe sie aber erst später entwickelt. "Die Motivation kam erst, als ich auf dem roten Teppich stand und mir ein Talentscout hinterhergerannt ist – und dann ging das alles in die Richtung, in die es jetzt geht", betonte sie.

Allerdings sei Gabby auch insgesamt ein sehr ehrgeiziger Mensch: "Ich selbst bin mein größter Erzfeind und ich bin sehr selbstkritisch, aber das liebe ich an mir", betonte sie. Sie schaue öfter in den Spiegel, um sich zu fragen: "Wo bist du gerade, wo möchtest du hin? Bist du da, wo du hin willst? " Aktuell sei sie aber auf dem besten Weg, wieder so richtig durchzustarten.

