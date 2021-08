Das einstige Queensberry-Mitglied Gabby De Almeida (32) spricht über ihr Kind! Mit 15 Jahren wurde die Sängerin erstmals Mutter. Doch aufgrund der schwierigen familiären Situation wuchs ihre Tochter namens Alicia bei einer Pflegefamilie auf. Obwohl die TV-Bekanntheit und ihr Nachwuchs ganze sechs Jahre keinen Kontakt hatten, scheint ihre Beziehung mittlerweile sehr gut zu sein: "Sie steht hinter mir in dem, was ich tue. Das ist so schön", schwärmte Gabby nun von ihrer Teenie-Tochter im Promiflash-Interview.

