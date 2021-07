Könnte Gabby (32) sich eine große Queensberry-Reunion vorstellen? 2008 entstand die Girlband bei Popstars. Allerdings gaben die Mädels nach einer Umstrukturierung innerhalb der Band wenige Jahre später ihre endgültige Auflösung bekannt. Grund für das Band-Aus sollen Streitigkeiten gewesen sein – inzwischen gehen die Ex-Mitglieder getrennte Wege. Gabby beispielsweise arbeitet schon seit Jahren an ihrer Solokarriere – wäre sie prinzipiell aber für ein Comeback offen? Promiflash hat nachgefragt.

"Ich liebe Queensberry und die Songs und ich möchte die Zeit wirklich nicht missen. Ich sage auch immer noch: 'Sag niemals nie!'", verrät die Musikerin Promiflash im Rahmen der Dr.Sindsen-Fashionshow von Ex on the Beach-Star Eric Sindermann (32). Gabby denkt aber dennoch nicht, dass aus diesem Vorhaben etwas werden könnte: "Aktuell sehe ich aber kein Comeback von Queensberry." Grund dafür sei, dass die Mädels alle mit ihrem eigenen Leben beschäftigt seien. Böses Blut herrsche von Gabbys Seite darüber hinaus aber nicht mehr: "Ich bin mittlerweile so in meinem Leben angekommen, dass ich allen nur das Beste wünsche."

Aber anscheinend ist Gabby auch ohne Queensberry-Comeback beruflich voll ausgelastet, wie beispielsweise mit dem Auftritt bei Erics Fashionshow. "Ich liebe es gerade, mich als Solokünstlerin zu entfalten, es macht mir so viel Spaß", schwärmt die Sängerin über das Event.

ActionPress/United Archives GmbH Die Mädels von Queensberry

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Eric Sindermann bekannt als "Dr.Sindsen" bei seiner Fashionshow

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Gabby bei der Dr.Sindsen-Fashionshow

