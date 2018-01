Früher war sie ein Junge, heute ist sie eine bildschöne Frau und zudem noch Model! Dschungelcamp-Kandidatin Giuliana Farfalla (21) spricht am Lagerfeuer ganz offen über ihre Verwandlung zu einer Lady. Nach Sex- und Operationsdetails fragen sich nun viele: Wie teuer ist so eine Geschlechtsumwandlung überhaupt? Promiflash hat bei Sophia Dos Santos nachgefragt, denn sie lebt erst seit einem Jahr als Frau und fiebert den Operationen entgegen: "Ich denke mir so, dass ich bestimmt um die 30.000 Euro vielleicht noch investieren müsste, um so auszusehen, wo ich sagen würde: ‘Okay, so würde ich gerne sein.’" 30.000 Euro also – Geld, dass sowohl Giuliana als auch Sophia wohl gern für ihr neues Leben investieren.