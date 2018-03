Pascal Kappés und Denise Temlitz geben erste Einblicke in ihre absolute Traumhochzeit! Der Berlin - Tag & Nacht-Star und die Ex-Bachelor-Kandidatin sind zwar erst seit drei Monaten ein Paar – doch haben sich vor Kurzem bereits verlobt! Im Promiflash-Interview verraten sie nun erste Details zu ihrer großen Feier. 130 Gäste, darunter auch Männermodel Nico Schwanz (40), sind auf die freie Trauung am Strand auf einer Privatinsel eingeladen. Und die Zeremonie wird auch schon in naher Zukunft stattfinden, wie Denise offenbart: "Dieses Jahr werden wir auf jeden Fall heiraten. Also standesamtlich wird schon sehr bald sein."



